Карточный домик "второй армии мира" посыпется с огоньком: ВСУ нашли их слабое место

Российские оккупанты сдуваются под Харьковом, но насыщают Херсон. В районе Харькова зафиксированы три батальонно-тактических группы оккупантов, которые не способны удерживать занятые территории.

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Командиры оккупационных подразделений постоянно обращаются к руководству за поддержкой со стороны Военно-космических сил РФ.

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На Донбасском плацдарме в целом сконцентрировано 64 батальонно-тактических группы оккупантов, а именно:

34 батальонно-тактических группы в районе Изюма (расположены к юго-западу и востоку от Изюма, но сейчас находятся в состоянии ротации);

23 батальонно-тактических группы на Южно-Донбасском плацдарме;

7 батальонно-тактических групп на Северо-Донбасском.

Несмотря на то, что это самая большая концентрация вражеских сил и средств в Украине, проводить полномасштабное наступление на всем фронте они не способны. Этих сил для таких действий маловато. Поэтому они будут ограничиваться отдельными направлениями.

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Разгром уже близко

В Запорожье сконцентрировано восемь вражеских батальонно-тактических групп. В Херсонской области количество российских оккупантов за счет перегруппировки войск и переброса дополнительных сил и средств увеличили с 7 до 17 батальонно-тактических групп.

Однако этого количества им по-прежнему недостаточно не только для того, чтобы совершать наступление фронтом в 160 километров, но и чтобы удерживать область в обороне при контрнаступлении ВСУ.

Фактически решение вопроса с оккупантами в районе Харькова станет определяющим для разгрома их Изюмской группировки, а это со своей стороны приведет к тому, что этот карточный домик посыпется, да еще и с огоньком.

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