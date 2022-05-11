Чому навала зі сходу приречена
Командири окупаційних підрозділів постійно звертаються до керівництва за підтримкою з боку Військово-космічних сил РФ.
Актуальне Ми воюємо із шакалами, і є лише один спосіб їх зупинити
На Донбаському плацдармі загалом сконцентровано 64 батальйонно-тактичних групи окупантів, а саме:
- 34 батальйонно-тактичних групи в районі Ізюму (розташовані на південний захід та схід від Ізюму, але зараз перебувають у стані ротації);
- 23 батальйонно-тактичних групи на Південно-Донбаському плацдармі;
- 7 батальйонно-тактичних груп на Північно-Донбаському.
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Розгром вже близько
На Запоріжжі сконцентровано вісім ворожих батальйонно-тактичних груп. У Херсонській області кількість російських окупантів за рахунок перегрупування військ та перекидання додаткових сил та засобів збільшили з 7 до 17 батальйонно-тактичних груп.
Однак цієї кількості їм, як і раніше, недостатньо не лише для того, щоб здійснювати наступ фронтом у 160 кілометрів, але й щоб утримувати область в обороні при контрнаступі ЗСУ.
Фактично вирішення питання з окупантами в районі Харкова стане визначальним для розгрому їхнього Ізюмського угруповання, а це, зі свого боку, призведе до того, що цей картковий будиночок посиплеться, та ще й з вогником.
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