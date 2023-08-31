Разработка СБУ: фантастические кадры тестирования картонных дронов, атаковавших аэродром в Курске

У российских оккупантов появился новый страшный сон. Знакомьтесь с картонными дронами. Именно их использовали, чтобы на аэродроме в Курске было громко и огненно.

Украинцам показали видео тестирование картонных дронов, сообщают источники 24 Канала в СБУ. Кадры – мощные и напоминающие отрывки из голливудских блокбастеров. Если россияне увидят их, еще долго не смогут заснуть. Разве что – вечным сном.

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Эти дроны – невидимы для радаров оккупантов.

Как продемонстрировало испытание, после взрыва поражающие элементы накрывают достаточно большую площадь, достаточную, чтобы повредить даже большой самолет,

– говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что именно с помощью этих дронов в ночь на 27 августа атаковали аэродром в Курске. Тогда удалось нанести врагу значительный ущерб. В частности, повредили четыре самолета СУ-30 и один МИГ-29. Кроме того, среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панцира".

Как проходят тестирование страшного сна для окупантов / Видео источников 24 Канала в СБУ

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