На международной встрече в Женеве показали карту Украины без Крыма

Во время международной встречи в Женеве украинская делегация обнаружила на одной из презентаций карту Украины без Крыма. Впоследствии организаторы обновили изображение и пообещали предотвращать такие инциденты в будущем.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Что известно об инциденте с картой Украины

Во время дополнительного мероприятия в рамках 28-й Международной встречи национальных директоров по вопросам противоминной деятельности и советников ООН в Женеве украинская делегация заметила некорректное изображение территории Украины – временно оккупированный Крым был обозначен как часть России.

После обращения украинской стороны организация Global Protection Cluster внесла изменения в карту на своем сайте и пообещала принять все необходимые меры, чтобы подобные ошибки не повторялись в будущем.

Global Protection Cluster обновила карту Украины / Фото МИД Украины

К слову, Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал оккупантов, проживающих в Крыму с 2014 года, срочно покинуть полуостров. По его словам, Керченский мост, соединяющий полуостров с Россией, скоро будет снесен.