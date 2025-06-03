Повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Що відомо про інцидент із картою України

Під час додаткового заходу в рамках 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН у Женеві українська делегація помітила некоректне зображення території України – тимчасово окупований Крим було позначено як частину Росії.

Після звернення української сторони організація Global Protection Cluster внесла зміни до карти на своєму сайті та пообіцяла вжити всіх необхідних заходів, щоб подібні помилки не повторювались у майбутньому.

Global Protection Cluster оновила карту України / Фото МЗС України

До слова, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав окупантів, які проживають у Криму з 2014 року, терміново залишити півострів. За його словами, Керченський міст, що з'єднує півострів з Росією, скоро буде знесено.