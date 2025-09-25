Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Карты ISW на 24 сентября: какая ситуация на фронте?

24 сентября российские войска продолжили наступательные операции в Курской и на севере Сумской областей, но не продвинулись. 23 и 24 сентября российские войска атаковали в Сумской и Курской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Кондратовки и на северо-восток от города Сумы вблизи Варачино и Юнаковки. Россияне пишут о контратаках и продвижении ВСУ, и этому пока нет подтверждения.

Забавно! Российские солдаты сообщали, что командиры первого батальона 1427-го мотострелкового полка много пьют. "Военкорам" даже пришлось опровергнуть это.

24 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись. 23 и 24 сентября российские войска атаковали к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, Синельниково и Тихого.

24 сентября российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но не продвинулись. 23 и 24 сентября российские войска атаковали на северо-восток от Великого Бурлука вблизи Мелового, Хатнего и Амбарного, а также на восток от Великого Бурлука вблизи Одрадного.

Обратите внимание! На Харьковском направлении действуют операторы беспилотников чеченского отряда спецназа "Ахмат".

24 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. 23 и 24 сентября российские войска продолжали наземные наступления вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Дорошевки, Кондрашовки и Западного; к востоку от Купянска вблизи Петропавловки; и на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного и Котляровки. 24 сентября российские войска продолжали наступательные операции на северо-восток от Боровой в направлении Колесниковки и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки, но не продвинулись.

Стоит знать! Россияне заявили, что продвинулись и укрепили позиции в северо-западном Купянске. Но это не подтвержденные данные.

Карты ISW на 24 сентября

ВСУ имеют продвижение на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 24 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на север от Торского (к востоку от Лимана). 23 и 24 сентября российские войска атаковали на северо-запад от Лимана вблизи Шандриголового, Среднего и Новоселовки, а также в направлении Дерилово и Дробышево; на север от Лимана в направлении Ставок; на северо-восток от Лимана вблизи Колодязов; на восток от Лимана вблизи Заречного и Торского; и на юго-восток от Лимана вблизи Ямполя и в лесном массиве Серебрянское.

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 24 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юг от Новоселовки (к востоку от Северска). 23 и 24 сентября российские войска атаковали на северо-запад от Северска вблизи Дроновки; на северо-восток от Северска вблизи Серебрянки; на юго-восток от Северска вблизи Выемки; и на юго-запад от Северска вблизи Переездного.

Стоит знать! Россияне активно используют FPV-дроны, гексокоптеры, дроны на оптоволокне. Они наряжаются в "плащи-невидимки" и пытаются поразить наших дронаров, которые уничтожают их мотоциклистов. Об этом рассказал Владимир Голягин, начальник отделения коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. А оператор батальона беспилотных систем "Кара небесная" 54-й отдельной механизированной бригады с позывным "Симба" прогнозирует, что со спадением жары дроны будут работать еще активнее.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 24 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к восточной окраине Константиновки. Российские войска наступали на северо-восток от Константиновки у Часового Яра и Орехово-Васильевки; на восток от Константиновки у Александро-Шультино; на юго-восток от Константиновки у Катериновки, Клебан-Бык, Щербиновки, Плещеевки; на юг от Константиновки возле Александро-Калинового и Иванополья; на юго-запад от Константиновки возле Яблоновки; на юг от Дружковки возле Русиного Яра и Полтавки; и на юго-запад от Дружковки возле Софиевки и Владимировки 23 и 24 сентября.

Важно! Главный сержант отдельного 39-го батальона беспилотных систем 19-го армейского корпуса с позывным "Радос" говорит, что в районе Константиновки оккупанты начали действовать интенсивнее. Их штурмовые группы идут вперед при поддержке БпЛА, активно работает и артиллерия. Враг интенсивно атакует вблизи дорог.

Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье. 23 и 24 сентября российские войска атаковали на северо-восток от Доброполья вблизи Золотого Колодца; на восток от Доброполья вблизи Шахова и Нового Шахова; и на юго-восток от Доброполья вблизи Заповедного и в направлении Дорожного.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 23 и 24 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на восток от Казацкого (к востоку от Покровска) и в восточную Новопавловку (к югу от Покровска), и что российские войска, вероятно, не удерживают позиций в Новопавловке. Россияне же недавно продвинулись в пределах западного Удачного (на юго-запад от Покровска), о чем свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 сентября.

Интересно! Российские военные блогеры поссорились. Анатолий Радов обвинил Юрия Подоляку, что тот врет о ситуации под Покровском и преувеличивает успехи россиян там.

24 сентября российские войска провели наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись. 23 и 24 сентября российские войска атаковали на юго-восток от Новопавловки вблизи Новохацкого и Орехового, а также на юг от Новопавловки вблизи Филиала и Дачного.

24 сентября российские войска провели наступательные операции на Великомихайловском направлении, но не продвинулись.

4 сентября российские войска продолжили наступательные операции на востоке Запорожской области, но не продвинулись. 23 и 24 сентября российские войска атаковали на северо-восток от Гуляйполя вблизи Новоивановки, Ольговского и Новомихайловки, а также в направлении Успеновки, Нововасильевского и Новогригорьевки, а также на восток от Гуляйполя вблизи Полтавки.

Впрочем, есть продвижение россиян на западе Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад Степногорска (к западу от Орехова). 23 и 24 сентября российские войска атаковали на юго-восток от Орехова вблизи Малой Токмачки и на запад от Орехова вблизи Каменского и Приморского.

24 сентября российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвигались вперед.