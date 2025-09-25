Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Карти ISW на 24 вересня: яка ситуація на фронті?

24 вересня російські війська продовжили наступальні операції в Курській та на півночі Сумської областей, але не просунулися. 23 та 24 вересня російські війська атакували в Сумській та Курській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки та на північний схід від міста Суми поблизу Варачиного та Юнаківки. Росіяни пишуть про контратаки та просування ЗСУ, та цьому поки немає підтвердження.

Кумедно! Російські солдати повідомляли, що командири першого батальйону 1427-го мотострілецького полку багато п'ють. "Військкорам" навіть довелося спростувати це.

24 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися. 23 та 24 вересня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Синельникового та Тихого.

24 вересня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися. 23 та 24 вересня російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Мілового, Хатнього та Амбарного, а також на схід від Великого Бурлука поблизу Одрадного.

Зверніть увагу! На Харківському напрямку діють оператори безпілотників чеченського загону спецназу "Ахмат".

24 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. 23 та 24 вересня російські війська продовжували наземні наступи поблизу самого Куп'янська; на північ від Куп'янська поблизу Дорошівки, Кіндрашівки та Західного; на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп'янська поблизу Піщаного та Котлярівки. 24 вересня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Борової у напрямку Колісниківки та на південний схід від Борової поблизу Греківки, але не просунулися.

Варто знати! Росіяни заявили, що просунулися та зміцнили позиції у північно-західному Куп'янську. Але це не підтверджені дані.

Карти ISW на 24 вересня

ЗСУ мають просування на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Торського (на схід від Лимана). 23 та 24 вересня російські війська атакували на північний захід від Лимана поблизу Шандриголового, Середнього та Новоселівки, а також у напрямку Дерилового та Дробишевого; на північ від Лимана у напрямку Ставок; на північний схід від Лимана поблизу Колодязів; на схід від Лимана поблизу Зарічного та Торського; та на південний схід від Лимана поблизу Ямполя та в лісовому масиві Серебрянське.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Новоселівки (на схід від Сіверська). 23 та 24 вересня російські війська атакували на північний захід від Сіверська поблизу Дронівки; на північний схід від Сіверська поблизу Серебрянки; на південний схід від Сіверська поблизу Виїмки; та на південний захід від Сіверська поблизу Переїзного.

Варто знати! Росіяни активно використовують FPV-дрони, гексокоптери, дрони на оптоволокні. Вони вбираються у "плащі-невидимки" та намагаються уразити наших дронарів, які знищують їхніх мотоциклістів. Про це розповів Володимир Голягін, начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. А оператор батальйону безпілотних систем "Кара небесна" 54-ї окремої механізованої бригади з позивним "Сімба" прогнозує, що зі спаданням спеки дрони працюватимуть ще активніше.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до східної околиці Костянтинівки. Російські війська наступали на північний схід від Костянтинівки біля Часового Яру та Оріхово-Василівки; на схід від Костянтинівки біля Олександро-Шультиного; на південний схід від Костянтинівки біля Катеринівки, Клебан-Бик, Щербинівки, Плещіївки; на південь від Костянтинівки поблизу Олександро-Калинового та Іванопілля; на південний захід від Костянтинівки біля Яблунівки; на південь від Дружківки біля Русиного Яру та Полтавки; і на південний захід від Дружківки біля Софіївки і Володимирівки 23 і 24 вересня.

Важливо! Головний сержант окремого 39-го батальйону безпілотних систем 19-го армійського корпусу з позивним "Радос" говорить, що в районі Костянтинівки окупанти почали діяти інтенсивніше. Їхні штурмові групи ідуть вперед за підтримки БпЛА, активно працює й артилерія. Ворог інтенсивно атакує поблизу доріг.

Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. 23 та 24 вересня російські війська атакували на північний схід від Добропілля поблизу Золотого Колодязя; на схід від Добропілля поблизу Шахова та Нового Шахова; та на південний схід від Добропілля поблизу Заповідного та у напрямку Дорожнього.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 та 24 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Козацького (на схід від Покровська) та у східну Новопавлівку (на південь від Покровська), і що російські війська, ймовірно, не утримують позицій у Новопавлівці. Росіяни ж нещодавно просунулися в межах західного Удачного (на південний захід від Покровська), про що свідчать геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 вересня.

24 вересня російські війська провели наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися. 23 та 24 вересня російські війська атакували на південний схід від Новопавлівки поблизу Новохацького та Оріхового, а також на південь від Новопавлівки поблизу Філії та Дачного.

24 вересня російські війська провели наступальні операції на Великомихайлівському напрямку, але не просунулися.

4 вересня російські війська продовжили наступальні операції на сході Запорізької області, але не просунулися. 23 та 24 вересня російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя поблизу Новоіванівки, Ольгівського та Новомихайлівки, а також у напрямку Успенівки, Нововасилівського та Новогригорівки, а також на схід від Гуляйполя поблизу Полтавки.

Втім, є просування росіян на заході Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід Степногірська (на захід від Оріхова). 23 та 24 вересня російські війська атакували на південний схід від Оріхова поблизу Малої Токмачки та на захід від Оріхова поблизу Кам'янського та Приморського.

24 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просувалися вперед.