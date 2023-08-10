Украина передала Пентагону отчет по применению кассетных боеприпасов, – CNN

Украина предоставила Пентагону отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в войне против России. Эти снаряды ВСУ получили от США в качестве военной помощи.

Ссылаясь на украинского чиновника, издание пишет, что отчет охватывает данные как по количеству выпущенных кассетных снарядов, так и уничтоженных российских целей.

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Отмечают, что эти данные Украина предоставила в ответ на запрос США в рамках соглашения о передаче ВСУ артиллерийских кассетных снарядов, известных как DPICM.

Заметим, что Пентагон пока не комментировал ни отчет, ни информацию о его получении.

Ранее в интервью CNN министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что планирует передать отчет своему американскому коллеге Ллойду Остину.

Что известно о применении кассетных боеприпасов

На неделе издание The Wall Street Journal написало, что переданные кассетные боеприпасы американского производства дали новый импульс контрнаступлению ВСУ для возвращения территорий.

Использование кассетных боеприпасов запрещено конвенцией, ратифицированной 111 государствами. Украина, США и Россия не подписывали этот документ. В то же время Украина обязалась использовать снаряды, соблюдая 5 принципов.

Россия уже давно применяет кассетные снаряды, убивая украинское население. В то же время, после того как наши защитники получили боеприпасы, они начали жаловаться на якобы запрещенное оружие.