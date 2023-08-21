Такое мнение 24 Каналу выразил военнослужащий ВСУ Кирилл Яковлев. Отметим, что особенно эффективно кассетные боеприпасы помогают нашим защитникам на Купянско-Лиманском направлении.
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Выносят двухсотых и трехсотых
Украинские военнослужащие отмечают, что наконец-то увидели, как наша артиллерия может работать 24/7. Как только Украина официально получила зеленый свет, наши ребята целый день били. Оккупанты в первые дни почувствовали на себе, что такое кассетные боеприпасы.
Я сидел и просто наслаждался этими звуками,
– сказал Яковлев.
После таких плотных обстрелов отрабатывают дронами смежные подразделения. Они зафиксировали, как выносили двухсотых и трехсотых россиян.
Зеленый свет есть. Если есть боекомплект, никто никогда не слышал, чтобы кто-то запрещал делать. Есть цели для поражения, координация, сопровождение из дрона, то весь зеленый свет и уехали,
– добавил военнослужащий ВСУ.
К тому же он заметил, что кассетные боеприпасы очень помогли, и их будет еще больше и больше.
Какие последствия для россиян имеет использование кассетных снарядов: смотрите видео
Кассетные боеприпасы в Украине: коротко
- Вечером 7 июля Соединенные Штаты объявили о передаче кассетных боеприпасов. Обещанные снаряды прибыли в нашу страну уже 13 июля.
- Военный эксперт Петр Черник считает, что это оружие поможет нашим защитникам серьезно истощать врага. А еще она облегчит процесс освобождения украинских территорий от российских оккупантов.
- Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан призвал наших партнеров с Запада передать украинским воинам кассетные боеприпасы к HIMARS. По его мнению, 2000 таких снарядов позволят Украине победить Россию до конца 2023 года.