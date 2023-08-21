Такое мнение 24 Каналу выразил военнослужащий ВСУ Кирилл Яковлев. Отметим, что особенно эффективно кассетные боеприпасы помогают нашим защитникам на Купянско-Лиманском направлении.

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Выносят двухсотых и трехсотых

Украинские военнослужащие отмечают, что наконец-то увидели, как наша артиллерия может работать 24/7. Как только Украина официально получила зеленый свет, наши ребята целый день били. Оккупанты в первые дни почувствовали на себе, что такое кассетные боеприпасы.

Я сидел и просто наслаждался этими звуками,

– сказал Яковлев.

После таких плотных обстрелов отрабатывают дронами смежные подразделения. Они зафиксировали, как выносили двухсотых и трехсотых россиян.

Зеленый свет есть. Если есть боекомплект, никто никогда не слышал, чтобы кто-то запрещал делать. Есть цели для поражения, координация, сопровождение из дрона, то весь зеленый свет и уехали,

– добавил военнослужащий ВСУ.

К тому же он заметил, что кассетные боеприпасы очень помогли, и их будет еще больше и больше.

Важно! Украинские военные используют кассетные боеприпасы в местах, где невозможно задеть гражданское население. Более того, Украина четко и прозрачно отчитывается перед партнерами об использовании каждого снаряда.

Какие последствия для россиян имеет использование кассетных снарядов: смотрите видео

Кассетные боеприпасы в Украине: коротко