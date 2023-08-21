Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ Кирило Яковлев. Зазначимо, що особливо ефективно касетні боєприпаси допомагають нашим захисникам на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

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Виносять двохсотих та трьохсотих

Українські військовослужбовці зазначають, що нарешті побачили, як наша артилерія може працювати 24/7. Як тільки Україна офіційно отримала зелене світло, то наші хлопці цілий день гатили. Окупанти у перші дні відчули на собі, що таке касетні боєприпаси.

Я сидів і просто насолоджувався цими звуками,

– сказав Яковлев.

Після таких щільних обстрілів дронами відпрацьовують суміжні підрозділи. Вони зафіксували як виносили двохсотих та трьохсотих росіян.

Зелене світло є. Якщо є боєкомплект, то ніхто ніколи не чув, щоб хтось щось забороняв робити. Є цілі для ураження, координація, супровід з дрона, то все зелене світло і поїхали,

– додав військовослужбовець ЗСУ.

До того ж він зауважив, що касетні боєприпаси дуже допомогли, і їх буде ще більше й більше.

Важливо! Українські військові використовують касетні боєприпаси у місцях, де неможливо зачепити цивільне населення. Ба більше, Україна чітко та прозоро звітує перед партнерами про використання кожного снаряда.

Які наслідки для росіян має використання касетних снарядів: дивіться відео

Касетні боєприпаси в Україні: коротко