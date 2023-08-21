Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ Кирило Яковлев. Зазначимо, що особливо ефективно касетні боєприпаси допомагають нашим захисникам на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
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Виносять двохсотих та трьохсотих
Українські військовослужбовці зазначають, що нарешті побачили, як наша артилерія може працювати 24/7. Як тільки Україна офіційно отримала зелене світло, то наші хлопці цілий день гатили. Окупанти у перші дні відчули на собі, що таке касетні боєприпаси.
Я сидів і просто насолоджувався цими звуками,
– сказав Яковлев.
Після таких щільних обстрілів дронами відпрацьовують суміжні підрозділи. Вони зафіксували як виносили двохсотих та трьохсотих росіян.
Зелене світло є. Якщо є боєкомплект, то ніхто ніколи не чув, щоб хтось щось забороняв робити. Є цілі для ураження, координація, супровід з дрона, то все зелене світло і поїхали,
– додав військовослужбовець ЗСУ.
До того ж він зауважив, що касетні боєприпаси дуже допомогли, і їх буде ще більше й більше.
Які наслідки для росіян має використання касетних снарядів: дивіться відео
Касетні боєприпаси в Україні: коротко
- Увечері 7 липня Сполучені Штати оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів. Обіцяні снаряди прибули до нашої країни вже 13 липня.
- Військовий експерт Петро Черник вважає, що ця зброя допоможе нашим захисникам серйозно виснажувати ворога. А ще вона полегшить процес звільнення українських територій від російських окупантів.
- Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан закликав наших партнерів з Заходу передати українським воїнам касетні боєприпаси до HIMARS. На його думку, 2 000 таких снарядів дозволять України перемогти Росію до кінця 2023 року.