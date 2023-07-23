Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко. По его мнению, использование кассетных боеприпасов поможет Силам обороны победить захватчиков.
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Насколько эффективны кассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы эффективно уничтожают врага и оказывают серьезное психологическое влияние на него.
Эффективность американских кассетных боеприпасов, по словам Костенко, значительно выше эффективности российских аналогов. Это связано с тем, что оккупанты используют старое оружие советского образца, в то время как Соединенные Штаты постоянно совершенствовали этот тип снарядов.
Кроме того, по коэффициенту полезного действия один кассетный боеприпас равен четырем обычным. Следовательно, использование этого оружия позволяет ВСУ более эффективно выполнять свои задачи.
"Россияне очень боятся этих боеприпасов, поэтому будем рассчитывать, что у нас их будет достаточно", – отметил военный.
Роман Костенко об эффективности кассетных боеприпасов: смотрите видео
Кассетные боеприпасы в Украине: что известно
- Вооруженные Силы получили кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов в начале июля. Джозеф Байден объяснил решение о передаче этого оружия срочной потребностью Украины увеличить количество своих снарядов.
- Кассетные боеприпасы представляют собой крайне опасное оружие, поскольку разбрасывают десятки взрывных устройств на значительную площадь. Украина сможет их использовать благодаря наличию в нашей армии западных 155-мм орудий.
- Этот тип оружия также опасен для гражданских, ведь разлетающиеся при выстреле кассеты могут не разорваться при падении на землю. Поэтому более 100 стран мира подписали конвенцию об их запрете. Однако ни Украина, ни Россия не сняли их с вооружения.
- Сразу после принятия этого решения оккупанты начали выражать свою обеспокоенность. Хотя в течение полномасштабного вторжения они неоднократно применяли это смертоносное оружие.
- Для того чтобы избежать нежелательных последствий использования кассетных боеприпасов, Алексей Резников пообещал вести строгий учет их использования и приоритизировать разминирование тех территорий, на которых они будут применены.