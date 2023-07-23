Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко. На його думку, використання касетних боєприпасів допоможе Силам оборони перемогти загарбників.

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Наскільки ефективними є касетні боєприпаси

Касетні боєприпаси ефективно знищують ворога і мають серйозний психологічний вплив на нього.

Ефективність американських касетних боєприпасів, за словами Костенка, є значно вищою за ефективність російських аналогів. Це пов’язано із тим, що окупанти використовують стару зброю радянського зразка, в той час як Сполучені Штати постійно вдосконалювали цей тип снарядів.

Крім того, за коефіцієнтом корисної дії один касетний боєприпас дорівнює чотирьом звичайним. Отже, використання цієї зброї дозволяє ЗСУ ефективніше виконувати свої задачі.

"Росіяни дуже бояться цих боєприпасів, тому будемо розраховувати, що в нас їх буде достатньо", – зазначив військовий.

Роман Костенко про ефективність касетних боєприпасів: дивіться відео

Касетні боєприпаси в Україні: що відомо