Президент Венгрии приедет с визитом на Закарпатье и в Киев
16 июля 2023, 12:43Читати новину українською
Президент Венгрии Каталин Новак в скором времени приедет в Украину. Она посетит Закарпатье и Киев.
Новак посетит наше государство в августе. Об этом сообщили в пресс-службе венгерского президента, информирует 24 Канал.
Смотрите также Признала очевидное: президент Венгрии назвала Путина виновным в войне
Президент Венгрии приедет в Украину
Так, Новак приедет на Крымскую платформу 23 августа в Киев, а перед этим посетит Закарпатье. Глава Венгрии может лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отмечается, что перед поездкой в столицу Украины Новак посетит Закарпатье, где вместе с венграми отметит 20 августа праздник короля Стефана.
Напомним, что Новак уже встречалась с Зеленским 26 ноября 2022 года, когда приезжала в Украину.
Другие визиты зарубежных гостей в Украину
- Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил Украину. Предполагают, что в Киеве он, вероятно, обсуждал начало русско-украинских переговоров.
- Напомним, что в начале июня с необъявленным визитом Киев посетил директор ЦРУ США Уильям Бернс. В ходе встречи украинские чиновники обнародовали амбициозную стратегию возвращения оккупированных Россией территории и начало переговоров с Москвой о прекращении огня до конца года.
- Визит Бернса однозначно положительный, ведь американцы слушают, слышат и говорят с Украиной. Это свидетельствует о том, что наша позиция будет учитываться в планировании действий США.
- Кстати, Владимир Зеленский 29 июня провел встречу с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. Среди собравшихся была и экоактивистка Грета Тунберг.
- Также с главой государства встретились бывшая вице-премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Гаутала и президент Ирландии в 1990 – 1997 годах Мэри Робинсон.