Президент Венгрии приедет с визитом на Закарпатье и в Киев

Президент Венгрии Каталин Новак в скором времени приедет в Украину. Она посетит Закарпатье и Киев.

Новак посетит наше государство в августе. Об этом сообщили в пресс-службе венгерского президента, информирует 24 Канал.

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Президент Венгрии приедет в Украину

Так, Новак приедет на Крымскую платформу 23 августа в Киев, а перед этим посетит Закарпатье. Глава Венгрии может лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что перед поездкой в столицу Украины Новак посетит Закарпатье, где вместе с венграми отметит 20 августа праздник короля Стефана.

Напомним, что Новак уже встречалась с Зеленским 26 ноября 2022 года, когда приезжала в Украину.

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