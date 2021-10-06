Катался на багги – Давид Арахамия объяснил, как сломал руку
Источник:24 канал
Давид Арахамия, глава фракции "Слуги народа", вернулся из Трускавца с переломом. В Верховной Раде он появился 5 октября с гипсом на руке.
В СМИ шутили, будто он сломал руку, когда собирал письма с подписями об отставке спикера Дмитрия Разумкова. Однако сам Арахамия эту курьезную версию опроверг.
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На вечеринке в Трускавце руководитель "слуг" выступил под псевдонимом David Braun с авторским ди-джей сетом. 3 октября он сыграл для коллег на барабанах.
Сломал руку, перевернулся. Ездил на багги и перевернулся. Все абсолютно прозаично,
– пояснил Арахамия перелом.
В то же время депутат не указал, где произошел инцидент – в Трускавце или уже по возвращении в Киев.
Давид Арахамия рассказал, как сломал руку смотрите видео
"Слуги народа" в Трускавце: что нужно знать
- "Слуги народа" встретились на выездном заседании в Трускавце 1 – 2 октября. "Большая фракция" состоялась в отеле "Риксос".
- Среди главных вопросов были: отставка Дмитрия Разумкова, встреча с Ириной Венедиктовой и Владимиром Зеленским.
- Также депутаты встретились с "силовым блоком". В частности с речью выступил Денис Монастырский.