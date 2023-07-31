Падение вертолета в Броварах: следствие отвергло две версии катастрофы

Следствие по авиакатастрофе в Броварах, во время которой погибло руководство МВД, отвергло 2 версии происшествия. В ближайшее время правоохранители обнародуют результаты досудебного расследования по этому делу.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что предварительно следствие отвергло версии относительно посягательства на жизнь государственных деятелей и диверсии.

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Почему версии о посягательствах на жизнь и диверсию отвергли

Генпрокурор напомнил, что в начале расследования правоохранители выдвинули следующие версии:

сбитие летательного аппарата,

конфликтная ситуация на борту судна,

ошибка пилота,

техническая неисправность судна,

ненадлежащая организация планирования полета,

несоблюдение правил полетов,

сложные погодные условия,

покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию.

Однако в настоящее время следователи не нашли подтверждения версиям о посягательстве на жизнь и диверсию.

Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения,

– сказал генпрокурор.

Он добавил, что в ближайшее время правоохранители обнародуют окончательные выводы по результатам досудебного расследования по этому делу.

Как проводится расследование

Андрей Костин напомнил, что расследование проводят специалисты межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ДБР и СБУ. К работе привлечены представители компании Airbus Helicopters, Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии.

Следствие собрало все необходимые технические документы и завершается проведение необходимых экспертиз. Он также сообщил, что французские партнеры из компании Airbus помогли провести дешифровку бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3D-моделирование полета.

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