Катастрофа в Афганистане помогла Украине, – Пионтковский о визите Зеленского к Байдену

Визит украинской делегации в Вашингтон был достаточно успешным. Прежде всего потому, что удалось задать вектор развития будущих отношений Украины и США. В этом отчасти помогло поражение американцев в Афганистане.

Такое мнение в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале высказал российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, для украинцев удачно сложились внутренние и внешние обстоятельства.

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"Как бы цинично это не звучало, но неудача, репутационная катастрофа (США – 24 канал) в Афганистане, объективно помогла украинской делегации и украинской позиции", – пояснил Пионтковский.

Политолог подчеркнул, что эстеблишмент не простил бы президенту США Джо Байдену ни намека на уступки врагам Украины. То же касается и недостаточной лояльности к друзьям Украины, в отличие от ситуации в Женеве или Кабуле.

Отказ от "крючка" минских соглашений

Пионтковский отметил, что заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд, которая ведет "украинский кейс" в Госдепе, подчеркнула, что минские соглашения – важный документ. По сути, это единственный документ, в котором Владимира Путина обязывают вывести свои войска из Украины.

В то же время Нуланд акцентировала, что уверенности в выполнении обязательств со стороны Путина нет. Напротив, он может использовать минские соглашения как щит для других целей. Ее трактовка и наступательная позиция украинской дипломатии в конце концов победили.

Когда украинская делегация была в Вашингтоне, они заявили, что не может быть никакой речи о минских соглашениях и формуле Штайнмайера, которые Путин, казалось бы, выдавил из Байдена,

– заметил Пионтковский.

Политолог рассказал, что хотя украинские дипломаты не достигли всего, чего хотели бы, им удалось достичь большего, чем они ожидали. Речь идет об открытом отказе от "крючка" минских соглашений и подписанном оборонном соглашении.

"Оборонное соглашение, всех деталей которого мы не знаем, это очень серьезная вещь по поставке вооружения и обмену развединформацией", – резюмировал Пионтковский.

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