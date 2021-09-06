Таку думку в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі висловив російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, для українців вдало склалися внутрішні та зовнішні обставини.

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"Як би цинічно це не звучало, але невдача, репутаційна катастрофа (США – 24 канал) в Афганістані, об'єктивно, допомогла українській делегації та українській позиції", – пояснив Піонтковський.

Політолог підкреслив, що естеблішмент не пробачив би президенту США Джо Байдену жодного натяку на поступки ворогам України. Те саме стосується і недостатньої лояльності до друзів України, на відміну від ситуації в Женеві чи Кабулі.

Відмова від "гачка" мінських угод

Піонтковський зазначив, що заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка веде "український кейс" у Держдепі наголосила, що мінські угоди – важливий документ. По суті, це єдиний документ, у якому Володимира Путіна зобов'язують вивести свої війська з України.

Водночас Нуланд акцентувала, що впевненості у виконанні зобов'язань з боку Путіна немає. Навпаки, він може використати мінські угоди як щит для інших цілей. Її трактування та наступальна позиція української дипломатії зрештою перемогли.

Коли українська делегація була у Вашингтоні, вони заявили, що не може бути жодної мови про мінські угоди та формулу Штайнмаєра, які Путін, здавалось би, видавив із Байдена,

– зауважив Піонтковський.

Політолог розповів, що хоч українські дипломати не досягли усього, чого хотіли б, їм вдалося досягти більшого, ніж вони очікували. Мовиться про відкриту відмову від "гачка" мінських угод та підписану оборонну угоду.

"Оборонна угода, усіх деталей якої ми не знаємо, це дуже серйозна річ щодо поставки озброєння та обміну розвідінформацією", – резюмував Піонтковський.

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