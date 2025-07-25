Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет, службу сопровождения 24 ОМБр и Медийную инициативу за права человека.
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С кем попрощались во Львове 25 июля?
В Украине начали хоронить военнопленных, погибших в катастрофе самолета Ил-76 над Белгородом.
Служба сопровождения 24 бригады назвала имена Героев:
- Владислав Бобровский
- Богдан Дудяк
- Назар Ковалик
- Ярослав Криваньо
- Олег Кузьма
- Сергей Левкив
- Иван Охапский
- Назар Петрикив
- Ярослав Соболев
- Деуран Тайлаков
- Николай Трухан
- Иван Федека.
Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла. Совместная молитва и прощание с нашими побратимами, погибшими в плену в катастрофе российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. Обстоятельства трагедии на вражеской территории до сих пор выясняются. (...) Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня – мы провели их в последний путь. На родной земле. Дома,
– сообщили в 24 ОМБр.
Во Львовском городском совете проинформировали, что трех львовян похоронят в городе 26 июля, а тела других Героев перевезут в родные общины для захоронения.
Фото с прощания во Львове 25 июля / Служба сопровождения 24 ОМБр и МИПЧ
Медийная инициатива за права человека (МИПЧ) привела немного больше обстоятельств гибели Оборонцев.
24 января 2024 года должен был состояться обмен военнопленными между Украиной и Россией. Однако он сорвался. Впоследствии российская сторона сообщила, что самолет Ил-76, которым пленных транспортировали на обмен, был сбит над Белгородской областью. Россия также опубликовала списки погибших, среди которых были имена 65 украинских военных,
– написали там.
МИПЧ известно о, по меньшей мере, 56 военных, которые были в российских списках и информация о гибели которых подтвердилась.
"Кто-то из мужчин, с которыми сегодня прощался Львов, имел военный опыт еще со времен АТО. Но все они вернулись к службе, мобилизовались или стали добровольцами в начале полномасштабного вторжения. Некоторые из них даже бросили работу за границей, чтобы стать на защиту Родины. Все воины выполняли боевые задачи на "нуле" и попали в плен. Всех их объединила общая дата смерти. Самому молодому военнослужащему из этих двенадцати на момент гибели было 26 лет, старшему – 56", – добавили в Медийной инициативе за права человека.
24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибших. Вечная память!
На днях Киверцовская община получила официальное подтверждение гибели Виталия Фокина. Она тоже связана с аварией Ил-76.