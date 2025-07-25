Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду, службу супроводу 24 ОМБр і Медійну ініціативу за права людини.

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З ким попрощалися у Львові 25 липня?

В Україні почали ховати військовополонених, які загинули в катастрофі літака Іл-76 над Бєлгородом.

Служба супроводу 24 бригади навела імена Героїв:

Владислав Бобровський

Богдан Дудяк

Назар Ковалик

Ярослав Криваньо

Олег Кузьма

Сергій Левків

Іван Охапський

Назар Петриків

Ярослав Соболєв

Деуран Тайлаков

Миколай Трухан

Іван Федека.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Спільна молитва та прощання з нашими побратимами, які загинули в полоні при катастрофі російського літака Іл-76 24 січня 2024 року. Обставини трагедії на ворожій території досі з'ясовуються. (...) Їхні тіла вдалося повернути лише зараз. Сьогодні – ми провели їх в останню путь. На рідній землі. Вдома,

– повідомили в 24 ОМБр.

У Львівській міській раді поінформували, що трьох львів'ян поховають у місті 26 липня, а тіла інших Героїв перевезуть до рідних громад для поховання.

Фото з прощання у Львові 25 липня / Служба супроводу 24 ОМБр та МІПЛ

Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) навела трохи більше обставин загибелі Оборонців.

24 січня 2024 року мав відбутися обмін військовополоненими між Україною та Росією. Однак він зірвався. Згодом російська сторона повідомила, що літак Іл-76, яким полонених транспортували на обмін, був збитий над Бєлгородською областю. Росія також опублікувала списки загиблих, серед яких були імена 65 українських військових,

– написали там.

МІПЛ відомо про щонайменше 56 військових, які були у російських списках і інформація про загибель яких підтвердилась.

"Хтось із чоловіків, з якими сьогодні прощався Львів, мав військовий досвід ще з часів АТО. Але всі вони повернулися до служби, мобілізувалися або стали добровольцями на початку повномасштабного вторгнення. Деякі з них навіть покинули роботу за кордоном, щоб стати на захист Батьківщини. Всі воїни виконували бойові завдання на "нулі" і потрапили у полон. Всіх їх об'єднала спільна дата смерті. Наймолодшому військовослужбовцю з цих дванадцятьох на момент загибелі було 26 років, найстаршому – 56", – додали в Медійній ініціативі за права людини.

24 Канал висловлює співчуття всім рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!

Днями Ківерцівська громада отримала офіційне підтвердження про загибель Віталія Фокіна. Вона теж пов'язана з аварією Іл-76.