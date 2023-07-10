Катастрофа МАУ: Иран официально отреагировал на иск Украины в Международный суд

Иран официально отреагировал на иск Украины и еще 3 стран в Международный суд ООН из-за сбития самолета МАУ. В Тегеране иск назвали "политическим".

Иск официально прокомментировали в МИДе Ирана. Более того, правительство обвинило Украину и ее западных партнеров в "преследовании своих политических целей".

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Реакция Ирана на иск в суд

Иран отвергает любые обвинения в неправомерном расследовании. В частности, МИД заявил, что правительство создало "независимую техническую группу" якобы сразу после сбыта самолета. Кроме того, Иран якобы "добросовестно" и "прозрачно" устанавливал все детали трагедии.

После трагического инцидента с украинским самолетом Исламская Республика Иран официально, согласно внутреннему законодательству, международным обязательствам, а также с доброй волей, прозрачностью и максимальной серьезностью приняла необходимые меры, чтобы пролить свет на различные аспекты инцидента,

– заявили в МИД.

Более того, Иран заявил, что якобы допускал к месту падения всех экспертов, а технический отчет готовили с участием экспертов из Франции, США, Украины, Канады и Британии. По словам МИД, завершение расследования большинство экспертов "восприняло хорошо". Кроме того, военная прокуратура Тегерана тоже провела "тщательное и всестороннее" расследование. В феврале 2023 года суд Ирана вынес приговор всем виновным в совершении преступления.

Также Иран оправдался, что якобы приглашал в Тегеран представителей Украины и Канады. В МИД подчеркнули, что до сих пор ждут ответа на приглашение.

Украина подала иск в Международный суд

Украина, Канада, Швеция и Великобритания 5 июля 2023 года официально подали иск в Международный суд ООН из-за сбития самолета МАУ. В МИД Украины подчеркнули, что Иран в первую очередь нарушил Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года.

Кроме того, Иран обвинили в бездействии, сокрытии и уничтожении доказательств совершения преступления. Более того, Тегеран сразу начал перебрасывать вину на другие государства, а только потом – признался в содеянном.

Украина требует не только привлечь Иран к ответственности, но и выплаты справедливой компенсации за материальный и моральный ущерб семьям погибших