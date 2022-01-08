Катастрофа МАУ в Иране: названы имена предполагаемых исполнителей преступления

Следователи по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" заявили, что знают имена предполагаемых исполнителей преступления. Однако Иран не оказывает должного содействия во время процессуальных действий.

Об этом сообщил в социальных сетях 8 января бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который работал в составе международной группы по расследованию авиакатастрофы МАУ.

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Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц,

– отметил экс-чиновник.

"В случае отказа Ирана признать свою ответственность и оплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск в Международный суд ООН", – подчеркнул он.

В то же время в своей статье для издания "Радио Свобода" Гюндуз Мамедов опубликовал предположительно причастных к преступлению военных нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции, назвав имена:

капитана Мехди Хосрави (командир ТОР М-1);

первого лейтенанта Мейсама Хейроллахи (оператор);

третьего лейтенанта Саеда Ахмада Мири (оператор);

первого лейтенанта Магаммада Маджида Эслама Дооста;

капитана Саджада Мохаммади;

майора Хамеда Мабхута;

второго бригадного генерала Ибрагима Сафаи Киа;

бригадного генерала Али Акбара Сейдуна;

военного Иранской армии полковника Мостафы Фарати.

По словам бывшего заместителя генерального прокурора, этим девятерым людям инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко

Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили 8 января в Иране. В момент катастрофы на борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

В МИД сообщили, что иранская сторона готова взять на себя ответственность за сбивание самолета МАУ. Также Тегеран пообещал выплаты компенсации семьям погибших.

В декабре 2020 Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе. В нем указано, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

5 января 2021 года Иран передал Украине технический отчет о завершении расследования. Министерство иностранных дел раскритиковало этот документ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет "Международных авиалиний Украины". Ведь эта катастрофа остановила эскалацию конфликта Тегерана и Вашингтона.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Текст публикации Гюндуза Мамедова:

Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц. В случае отказа Ирана признать свою ответственность и оплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск в Международный суд ООН.