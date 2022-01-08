Катастрофа МАУ в Иране: названы имена предполагаемых исполнителей преступления

8 января 2022 , 16:17
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Гюндуз Мамедов в твиттере

Следователи по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" заявили, что знают имена предполагаемых исполнителей преступления. Однако Иран не оказывает должного содействия во время процессуальных действий.

Об этом сообщил в социальных сетях 8 января бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который работал в составе международной группы по расследованию авиакатастрофы МАУ.

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Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц,
– отметил экс-чиновник.

"В случае отказа Ирана признать свою ответственность и оплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск в Международный суд ООН", – подчеркнул он.

В то же время в своей статье для издания "Радио Свобода" Гюндуз Мамедов опубликовал предположительно причастных к преступлению военных нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции, назвав имена:

  • капитана Мехди Хосрави (командир ТОР М-1);
  • первого лейтенанта Мейсама Хейроллахи (оператор);
  • третьего лейтенанта Саеда Ахмада Мири (оператор);
  • первого лейтенанта Магаммада Маджида Эслама Дооста;
  • капитана Саджада Мохаммади;
  • майора Хамеда Мабхута;
  • второго бригадного генерала Ибрагима Сафаи Киа;
  • бригадного генерала Али Акбара Сейдуна;
  • военного Иранской армии полковника Мостафы Фарати.

По словам бывшего заместителя генерального прокурора, этим девятерым людям инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет "Международных авиалиний Украины". Ведь эта катастрофа остановила эскалацию конфликта Тегерана и Вашингтона.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко


Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Текст публикации Гюндуза Мамедова:

Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц. В случае отказа Ирана признать свою ответственность и оплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск в Международный суд ООН.

Автор: Олег Васьків