Про це повідомив у соціальних мережах 8 січня колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який працював у складі міжнародної групи з розслідування авіакатастрофи МАУ.

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З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб,
– зазначив експосадовець.

"У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність і сплатити компенсації Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов до Міжнародного суду ООН", – наголосив він.

Водночас своїй статті для видання "Радіо Свобода" Гюндуз Мамедов опублікував імовірно причетних до злочину військових нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції, назвавши імена:

  • капітана Мехді Хосраві (командир ТОР М-1);
  • першого лейтенанта Мейсама Хейроллахі (оператор);
  • третього лейтенанта Саєда Ахмада Мірі (оператор);
  • першого лейтенанта Маґаммада Маджіда Еслама Дооста;
  • капітана Саджада Мохаммаді;
  • майора Хамеда Мабхута;
  • другого бригадного генерала Ібрагіма Сафаї Кіа;
  • бригадного генерала Алі Акбара Сейдуна;
  • військового Іранської Армії полковника Мостафи Фараті.

За словами колишнього заступника генерального прокурора, цим дев'ятьом людям інкримінується службова недбалість, необережність і неналежне виконання своїх службових обов'язків.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко


Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації Гюндуза Мамедова:

З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб. У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність і сплатити компенсації Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов до Міжнародного суду ООН.