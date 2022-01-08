Про це повідомив у соціальних мережах 8 січня колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який працював у складі міжнародної групи з розслідування авіакатастрофи МАУ.

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З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб,

– зазначив експосадовець.

"У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність і сплатити компенсації Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов до Міжнародного суду ООН", – наголосив він.

Водночас своїй статті для видання "Радіо Свобода" Гюндуз Мамедов опублікував імовірно причетних до злочину військових нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції, назвавши імена:

капітана Мехді Хосраві (командир ТОР М-1);

першого лейтенанта Мейсама Хейроллахі (оператор);

третього лейтенанта Саєда Ахмада Мірі (оператор);

першого лейтенанта Маґаммада Маджіда Еслама Дооста;

капітана Саджада Мохаммаді;

майора Хамеда Мабхута;

другого бригадного генерала Ібрагіма Сафаї Кіа;

бригадного генерала Алі Акбара Сейдуна;

військового Іранської Армії полковника Мостафи Фараті.

За словами колишнього заступника генерального прокурора, цим дев'ятьом людям інкримінується службова недбалість, необережність і неналежне виконання своїх службових обов'язків.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак "Міжнародних авіаліній України". Адже ця катастрофа зупинила ескалацію конфлікту Тегерану та Вашингтону.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко

Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані. У момент катастрофи на борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

У МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Також Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.

У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт про завершення розслідування. Міністерство закордонних справ розкритикувало цей документ.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації Гюндуза Мамедова:

З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб. У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність і сплатити компенсації Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов до Міжнародного суду ООН.