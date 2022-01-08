Про це повідомив у соціальних мережах 8 січня колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який працював у складі міжнародної групи з розслідування авіакатастрофи МАУ.
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З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб,
– зазначив експосадовець.
"У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність і сплатити компенсації Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов до Міжнародного суду ООН", – наголосив він.
Водночас своїй статті для видання "Радіо Свобода" Гюндуз Мамедов опублікував імовірно причетних до злочину військових нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції, назвавши імена:
- капітана Мехді Хосраві (командир ТОР М-1);
- першого лейтенанта Мейсама Хейроллахі (оператор);
- третього лейтенанта Саєда Ахмада Мірі (оператор);
- першого лейтенанта Маґаммада Маджіда Еслама Дооста;
- капітана Саджада Мохаммаді;
- майора Хамеда Мабхута;
- другого бригадного генерала Ібрагіма Сафаї Кіа;
- бригадного генерала Алі Акбара Сейдуна;
- військового Іранської Армії полковника Мостафи Фараті.
За словами колишнього заступника генерального прокурора, цим дев'ятьом людям інкримінується службова недбалість, необережність і неналежне виконання своїх службових обов'язків.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко
- Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані. У момент катастрофи на борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- У МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Також Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.
- У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.
- 5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт про завершення розслідування. Міністерство закордонних справ розкритикувало цей документ.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
Текст публікації Гюндуза Мамедова:
З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб. У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність і сплатити компенсації Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов до Міжнародного суду ООН.