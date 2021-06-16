Украина не исключает признаков военного преступления в катастрофе МАУ в Иране

В Офисе генпрокурора не удовлетворены тем, как Иран коммуницирует с Украиной по расследованию дела о сбитии самолета МАУ в январе 2020 года. Сейчас дело квалифицируют как непредумышленное убийство, однако никаких документальных подтверждений ареста подозреваемых нет.

Подход Ирана к переговорам с Украиной по сбитию самолета был не только неудовлетворительным, но и возмутительным. Такое заявление сделал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Важно Компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе МАУ Иран выплатит до решения суда

Никакого подтверждения ареста подозреваемых нет

Заместитель Ирины Венедиктовой отметил: из уголовного блока расследования ничего нового прокуроры пока не услышали. Ни одного из вопросов иранская сторона окончательно не раскрыла.

Нам официально сообщили информацию, которую еще несколько месяцев назад мы слышали из новостей, а именно, что в их деле 10 обвиняемых лиц, и якобы 6 из них находятся под стражей. Однако никаких документов в подтверждение этого факта нам не передано,

– рассказал Мамедов.

30 декабря 2020 года Иран заявил о завершении расследования авиакатастрофы МАУ. В нем отметили, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. Прокуратура обвинила в причастности к катастрофе МАУ 10 человек.

Однако разглашать персональные данные до принятия приговора суда Иран отказался.

Чувствительным для них является и вопрос, что обвиняемые являются военнослужащими, а потому разглашение данных по ним запрещено на национальном уровне,

– рассказал заместитель генпрокурора.

Мамедов рассказал, что в Иране предоставляли выдержку, которая содержала информацию, что их дело расследовалось по факту непредумышленного убийства.

Несоблюдение принципа различения на войне

В Генпрокуратуре отмечают, что сбитие самолета может иметь признаки военного преступления.

Мы не исключаем признаков военного преступления, в частности, несоблюдения принципа различения. То есть исполнитель окончательно не убедился, что самолет был не военной целью, а гражданским объектом,

– пояснил Мамедов.

Даже если рассматривать это деяние, как утверждает иранская сторона, непреднамеренным, это не снимает с них ответственности за несоблюдение этого принципа.

Впрочем, Украина не может обратиться в Международный уголовный суд из-за сбития самолета. Все из-за того, что Украина не является стороной Римского статута, а сотрудничество ограничено лишь преступлениями, связанными с Донбассом.

Однако среди жертв катастрофы есть граждане Канады, которая является участником Римского статута. Поэтому Украина готова предоставить Канаде все материалы производства для их обращения к МКС.

Кратко о сбитии самолета МАУ