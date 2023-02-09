Нидерланды вызвали посла России из-за доказательств причастности Путина к катастрофе MH17

Владимир Путин лично принял решение о предоставлении террористам ЗРК "Бук", которым сбили самолет MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. Из-за этого Нидерланды вызвали посла России.

Так, Нидерланды требуют пояснений в связи с расследованием по делу об уничтожении самолета рейса МН17. Напомним, что накануне совместная следственная группа заявила о завершении расследования.

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Нидерланды вызвали посла России

Так, в Палате представителей премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что причиной вызова посла России стали выводы совместной следственной группы по поводу роли диктатора Владимира Путина.

По предварительной информации уже предложено выслать российского посла из страны. Однако Марк Рютте хочет держать открытыми линии связи с Москвой.

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