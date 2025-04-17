Вероятно, из-за поломки двигателя: в Польше потерпел крушение спортивный самолет
- В Польше в городе Гливице потерпел крушение малый спортивный самолет, на борту которого находились два человека, которые не пострадали.
- Причиной аварии, вероятно, стали проблемы с двигателем.
Вечером 16 апреля в польской Силезии во время приземления потерпел крушение небольшой спортивный самолет. На борту во время инцидента находилось 2 человека.
К счастью, они остались невредимыми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
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В Польше потерпел крушение спортивный самолет
Авиакатастрофа случилась около 19 часов вечера в районе города Гливице.
Малый спортивный самолет потерпел крушение во время приземления. На борту было два человека, которые оставили самолет самостоятельно до приезда спасательных служб,
– сообщили в местной пожарно-спасательной службе, добавив, что оба не имеют травм.
Правоохранители предполагают, что причиной аварии могли стать проблемы с двигателем. В полиции указали, что полет выполняли курсант с инструктором.
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Напомним, во Флориде, что в США, 11 апреля, небольшой самолет упал на железнодорожные пути. В результате этого погибло 3 человека, еще один был ранен. Продолжается расследование обстоятельств катастрофы.