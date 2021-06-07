Катастрофа рейса MH17 над Донбассом: дело насчитывает 65 тысяч страниц

В Гааге 7 июня стартовало заседание суда по делу MH17. Материалов собралось на 65 тысяч страниц. Также на рассмотрение служителей Фемиды представили много часов видеоматериалов.

Об этом рассказал председательствующий по делу судья Хендрик Стейнхаюс. Он отметил, что во время рассмотрения все материалы обсудить не смогут.

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Суд будет рассматривать только основные моменты дела

В деле 65 000 страниц, а также много часов видеоматериалов. Суд будет рассматривать только основные моменты,

– сказал судья.

Поэтому, как сторона защиты, так и представители обвинения могут акцентировать внимание на необходимых моментах.

Что больше всего интересует суд:

Вопрос оружия, которым сбили самолет.

Место запуска ракеты,

Роль 4 подсудимых по делу.

Отметим, что ни один из 4 обвиняемых по делу на заседание 7 июня не явился.

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Главное о деле MH17

Boeing сбили боевики над Донбассом 17 июля 2014 года.

Все 298 человек находившиеся на борту погибли.

По делу проходят обвиняемыми четыре человека: Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

Судебный процесс продолжается с марта 2020 года.



Трагедия MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала