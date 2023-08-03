Авиакатастрофа в Броварах: что будет с чиновниками ГСЧС, получившими подозрения

Пятерым чиновникам ГСЧС объявили подозрение по делу об авиакатастрофе в Броварах, в результате которого погибло руководство МВД. В ГСЧС сказали, что их отстранят.

В службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что с начала расследования, 20 января 2023 года, ведомство предоставило все необходимые материалы и способствует объективному и прозрачному расследованию трагедии.

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ГСЧС отстранит чиновников, получивших подозрения

В ГСЧС подчеркнули, что не будут комментировать детали и ход следствия. Однако получивших подозрения чиновников отстранят.

На сегодняшний день ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ГБР объявило подозрение,

– говорится в сообщении.

Кто получил подозрения

ГБР сообщило, что объявило подозрения 5 должностным лицам ГСЧС. Их получили:

начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командир части;

заместитель командира по летной подготовке;

командир авиационной эскадрильи;

начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Также правоохранители восстановили поминутно день аварии и расшифровали "черные ящики". По данным следствия, чиновники ГСЧС не сообщили экипажу вертолета EC 225 LP об ухудшении погоды, что привело к трагедии.

Справка. 18 января 2023 года вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, разбился в Броварах. Вертолет перевозил 10 человек и все они погибли: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович, их помощники, а также 3 члена экипажа ГСЧС.

Вертолет разбился на территории детского сада. Всего в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 25 человек, среди которых 11 детей.