Число жертв в Броварах уменьшилось: в ГСЧС объяснили почему

Утром 18 января в Киевской области разбился вертолет, в результате чего погибло руководство МВД нашего государства и гражданские. Не обошлось и без пострадавших.

Сначала сообщалось, что в результате авиакатастрофы погибли 17 человек, четверо из которых – дети. Однако около 18 вечера в ГСЧС отметили, что по состоянию на 15:45 погибли 14 человек, из которых 1 ребенок.

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Меньше на троих детей

А это – на 3 украинцев меньше. Не удивительно, что под сообщением граждане поинтересовались, как так получилось, и выразили надежду, что информация правдива.

Спасатели же объяснили, почему количество погибших уменьшилось. По их словам, произошло это в результате идентификации фрагментов тел.

Нацполиция проводила идентификацию фрагментов тел. Именно поэтому количество погибших уменьшилось,

– отметили в ГСЧС.

Также по состоянию на 15:45 было известно, что в результате авиакатастрофы пострадали 25 украинцев, 11 из которых дети.

Погиб один ребенок

Единственным ребенком, который, к сожалению, погиб в результате авиакатастрофы, стала маленькая Милана. Она вместе с мамой во время трагедии доходила до дошкольного учебного заведения. О гибели жены и дочери крестного ее сестры сообщила Анна Волкова на своей личной странице в инстаграме.

Сегодня у нас случилась трагедия. Крестный моей сестры потерял в том садике жену с маленькой дочерью Миланой. У Александра осталась еще дочь,

– написала она.

Женщина обратилась ко всем неравнодушным и призвала помочь семье деньгами. Она оставила карту мужчины погибшей женщины Александра: 4441 1144 5500 4760.

Что известно об авиакатастрофе: коротко

18 января вертолет упал рядом с детсадом. Случилось это, когда в дошкольном заведении находились 73 ребенка.

В результате авиакатастрофы пожаром было повреждено здание.

Поэтому под контролем СБУ продолжается следствие. Оно установит, что могло стать причиной крушения. Сейчас прорабатывают несколько версий: нарушение правил полета и неисправность вертолета, а также не исключают умышленных действий, которые привели к трагедии.

Следует отметить, что среди жертв есть руководство МВД Украины. Так, на борту находился глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким тех людей, которые погибли в результате падения вертолета в Броварах.