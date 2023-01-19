Трагедия в Броварах: в полиции показали видео, снятое через несколько минут после авиакатастрофы

В Броварах 18 января разбился вертолет с руководством МВД на борту. В сети появилось видео, снятое полицейскими, прибывшими на место трагедии одними из первых.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в тот день президент Владимир Зеленский должен был в очередной раз собрать заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Погибший министр внутренних дел Денис Монастырский присоединился бы к нему онлайн.

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Полицейские показали видео с места авиакатастрофы

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что одними из первых на место падения вертолета в Броварах прибыли правоохранители Андрей Рябоконь и Дмитрий Иванов. Они вызвали экстренные службы, спасали детей, помогали при пожаре и эвакуировали людей.

Решительность, сила и устойчивость к риску ради спасения других – это качества, которые еще с детства закладываются родителями. Уверен, что руководители МВД гордились бы полицейскими, которые не колеблясь, бросились в пламя на помощь,

– заявил Небитов.

Он поблагодарил всех правоохранителей, спасателей и сознательных граждан, которые в критический момент сделали все возможное для спасения пострадавших в этой ужасной катастрофе.

Смотрите видео с места падения вертолета

Трагедия в Броварах 18 января: коротко

Утром 18 января Украину всколыхнула ужасная новость о падении вертолета ГСЧС в Броварах. Трагедия произошла возле детского сада. В тот момент в нем находились 73 ребенка.

Вертолет летел в командировку в одну из прифронтовых областей Украины. Работники и руководство Министерства внутренних дел часто бывали на передовой, чтобы увидеть ситуацию воочию и проинспектировать обеспечение подразделений МВД, находящихся в горячих точках.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы, сейчас можно утвердительно говорить о 14 погибших, среди которых был один ребенок – девочка 2017 года рождения.

Правительство создало специальную рабочую группу для расследования падения вертолета. Туда войдут исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель ГСЧС и представители других министерств.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что расследование может занять много времени. По его словам, такая практика есть не только в Украине, но и во всем мире, поскольку нужно собрать фактически каждую деталь вертолета.