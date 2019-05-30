Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровенщине: все, что известно об аварии

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение 29 мая в 3 километрах от села Сестрятин на Ровенщине. Он упал и сразу же загорелся во время тренировочного полета в пределах плановых учений "День-Ночь". Больше об аварии вертолета читайте в материале 24 канала.

Связь с вертолетом Ми-8 внезапно оборвалась в 23:27. Чтобы потушить пожар, вспыхнувший после падения самолета, чрезвычайникам понадобилось полтора часа.

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Фото с места пожара, который вспыхнул после падения вертолета Ми-8

Кто погиб в катастрофе вертолета Ми-8?

В катастрофе вертолета погибли все 4 члена экипажа – военнослужащие 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, которая базируется в Бродах на Львовщине. В связи с гибелью военных, на Львовщине объявили траур.

Спасатели уже нашли тела 2 погибших военных, тела еще 2 – ищут.

Имена погибших в катастрофе вертолета:

Игорь Мазепа – полковник, командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (г. Броды Львовской области), 40 лет

Павел Дацюк – бортовой авиационный техник, старший лейтенант родом из села Гаи Бродовского района, 25 лет

Владислав Попенко – летчик-штурман, старший лейтенант родом из Винницы, 25 лет

Василий Романюк – бортовой авиационный техник-инструктор, капитан из Бродов, 28 лет.

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Фото с места катастрофы вертолета Ми-8

Каковы причины катастрофы вертолета?

Следствие рассматривает несколько версий причин катастрофы военного вертолета Ми-8: техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии разрабатываются и каждой из них будет предоставлена ​​определенная правовая оценка.

Сейчас изымают документацию относительно вертолета, акты технического состояния и формуляры. Все будет исследовано, в том числе техническое состояние воздушного судна перед вылетом, добавил Табака.

Из-за катастрофы вертолета открыли уголовное дело, которое по статье о нарушении правил полетов расследует Государственное бюро расследований.

Как отреагировала власть на катастрофу?

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы военного вертолета Ми-8 на Ровенщине.

С полным пониманием всех рисков военной службы даже в мирное время я все же настаиваю, что во время учений и тренировок наша армия не должна терять людей. Поэтому приказал начальнику Генерального штаба генералу Хомчаку взять расследование этой недопустимой аварии под личный контроль,

– сказал Зеленский.

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших: "Государство не оставит вас в вашем горе".

Соболезнования родным и близким погибших выразил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк: "Разделяю боль вашей невосполнимой утраты и выражаю искренние соболезнования и поддержку в это трудное время. Светлая память..."