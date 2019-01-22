Катастрофа военного самолета в России: в госпитале умер еще один летчик

В военном госпитале от полученных травм умер третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, который разбился в Мурманской области во вторник, 22 января.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

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Эту информацию подтвердили в территориальном центре медицины катастроф Мурманской области.

Один пострадавший погиб, это тот, который был в военном лазарете. Второй госпитализирован в отделение реанимации Оленегорской больницы,

– говорится в сообщении.

Напомним, 22 января в Мурманской области России разбился бомбардировщик Ту-22М3. На борту находилось 4 человека: командир и штурман выжили, 2 других членов экипажа погибли. Позже стало известно, что авария произошла из-за того, что самолет попал в так называемый снежный заряд – это кратковременный и интенсивный снегопад со шквалистым ветром.