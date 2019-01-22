Катастрофа військового літака в Росії: у госпіталі помер ще один льотчик

У військовому госпіталі від отриманих травм помер третій льотчик бомбардувальника Ту-22М3, який розбився в Мурманській області у вівторок, 22 січня.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

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Цю інформацію підтвердили в територіальному центрі медицини катастроф Мурманської області.

Один потерпілий загинув, це той, який був у військовому лазареті. Другий госпіталізований у відділення реанімації Оленегорської лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 січня у Мурманській області Росії зазнав катастрофи бомбардувальник Ту-22М3. На борту перебувало 4 людей: командир і штурман вижили, 2 інших членів екіпажу загинули. Пізніше стало відомо, що аварія сталася через те, що потрапив у так званий сніговий заряд – це короткочасний та інтенсивний снігопад зі шквалистим вітром.