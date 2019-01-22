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      У Польщі авто на швидкості влетіло в браму президентського палацу

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      У Польщі авто на швидкості влетіло в браму президентського палацу
      У Польщі авто на швидкості влетіло в браму президентського палацу / RMF24.

      У вівторок, 22 січня, у Варшаві невідомий чоловік намагався автомобілем проломити браму президентського палацу, після чого почав втікати.

      Авто виїхало з вулиці поблизу президентського палацу, повідомляє місцеве видання RMF24.

      Читайте також: Поліцейські затримали голову охорони концерту, під час якого вбили мера Гданська

      Порушника помітив правоохоронець, який патрулював на вулиці, та спробував зупинити машину.

      Невідомий врізався у браму президентського палацу
      Невідомий врізався у браму президентського палацу

      Натомість авто збільшило швидкість, зачепило поліцейського та вдарилося в бар’єр, що відділяє палац від вулиці. Водія автомобіля вже затримали, а пораненого офіцера госпіталізували.

      Постраждав лише поліцейський, що намагався зупинити авто
      Постраждав лише поліцейський, що намагався зупинити авто
       
      Наразі невідомо, якими були мотиви чоловіка.

      За даними польського Onet, 36-річного водія доставили до лікарні на обстеження. Поліція не виключає, що він міг бути під впливом алкоголю.

      Інцидент вже прокоментував президент Анджей Дуда, який нині перебуває в Давосі. "Хочу підкреслити, що палац безпечний, добре охороняється. Співробітники охорони добре виконують свою роботу", – написав президент.

      Нагадаємо, 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Це сталося у вечір, коли мер міста прийшов на ярмарок, щоб зібрати гроші на благодійність. Адамовича у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували. Лікарі відчайдушно боролися за життя мера, проте 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, так і не прийшовши до свідомості.

      Теги: Аварії та ДТП Авто Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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