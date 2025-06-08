Может привести к импичменту: скандал Трампа и Маска набирает новые обороты

Между американским президентом Дональдом Трампом и Илоном Маском – возник серьезный конфликт. Причин несколько, и некоторые из них могут иметь далеко идущие последствия. В частности, если скандальные детали из биографии Трампа подтвердятся, он может потерять должность.

Майор ВСУ Тарас Березовец в эфире 24 Канала заметил, что если станут известны новые резонансные факты, на которые намекает Илон Маск, ситуация для Трампа может завершиться катастрофически. Речь идет о вероятной причастности президента к сексуальным отношениям с несовершеннолетними.

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Подобные отношения являются уголовным преступлением

"Дело Джеффри Эпштейна – очень влиятельного и состоятельного человека, связанного с британской королевской семьей, Клинтоном, президентами, селебрити. Трамп был гостем на его частных самолетах, в том числе и на известном "Лолита Экспресс". Одно – это связи с женщинами, другое – отношения с несовершеннолетними моделями. Это уже криминальная история, которая может завершиться импичментом", – отметил Березовец.

Он также пояснил, что между Маском и Трампом давно назрел конфликт. Во время выборов Трамп, определенной степени, считал себя обязанным Маску за финансовую и медийную поддержку. Но сейчас убежден, что долгов у него больше нет. Зато Маск считает, что Трамп должен быть благодарным всю жизнь – помогать, прислушиваться к нему, назначать "своих" людей на важные должности. Этого не произошло.

Маск потерял влияние на Трампа

По словам Березовца, первая причина ссоры – отказ Трампа назначить человека Маска на должность руководителя NASA. Маск планировал через агентство реализовать проекты, которые могли бы принести ему сотни миллиардов долларов. Но и этого не произошло.

Вторая причина – поддержка со стороны Белого дома Сэмюэля Альтмана, бывшего бизнес-партнера Маска. Альтман заключил выгодную сделку с инвесторами, благодаря чему его компания по искусственному интеллекту получила многомиллиардные вливания. Маск в свое время не поверил в перспективы этого бизнеса, вышел из совета директоров, а Альтман сумел раскрутить проект без него.

Илон Маск начал отставать, терять деньги. А он – человек, который привык быть первым. Он очень ревниво относится к конкурентам. Это – его слабость. Он тратит колоссальные усилия, чтобы отслеживать всех, кто достигает большего, пытается унизить, обесценить или облить грязью,

– отметил Березовец.

Третья причина, по его словам, – потеря влияния на Трампа. Маск воспринимает это как личное оскорбление и демонстрирует разочарование в Трампе.

Украина может пострадать от конфликта

Березовец отметил, что конфликт может иметь и прямые последствия для Украины. Речь идет о контрактах с компанией Маска, в частности о финансировании Starlink. Частично их покрывают правительства Германии, Норвегии и Польши, но весомая доля финансирования поступает и от США. А Starlink – это ключевая система связи для Вооруженных сил Украины.

Если контракты внезапно разорвут, а европейские партнеры не успеют компенсировать потери, это может привести к критической потере связи между подразделениями на фронте. А это – чрезвычайно опасно, – подытожил Березовец.

Напомним, что Трамп продвигает законопроект о снижении налогов и радикальном сокращении расходов. По мнению Илона Маска, такая политика приведет к упадку США. В ответ Трамп заявил, что Маск действует из эгоистических соображений, ведь законопроект предусматривает отмену субсидий на электромобили. Именно после этого между ними и произошла публичная ссора.