Катастрофы на фронте нет, оружие поставляют быстро, – военный эксперт

Британская разведка утверждает, что российская армия существенно превосходит украинскую в артиллерии и боеприпасах. Однако эксперты успокаивают и признаются, что катастрофы на фронте нет, а оружие Украина получает быстро.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он говорит, что то, что ВСУ отстает от россиян в количестве оружия и боеприпасов, это не новость. Такая ситуация была и в начале войны.

Темы Быстрыми темпами мы не победим, настраиваемся на долгое противостояние, – военный эксперт

Эксперт считает, что это не трагедия. Он привел пример Северодонецка, где еще 3-4 недели назад не было оптимизма, что там наши военные удержатся дольше, чем 2 недели.

"Однако наши ВСУ держат уже дольше, а противник взял паузу в штурмовых действиях. Это значит, что наше тактическое мастерство существенно выросло ", – заверил Чернык.

По его словам, российские "Смерчи" и "Ураганы" – это мощные установки.

Но у нас на подходе М270, MLRS и HIMARS. Это гораздо лучшее вооружение с большей дальностью стрельбы. Если "Точка-У" стреляет на 120 километров, то MLRS – на 165 километров,

– заявил эксперт.

Он также рассказал, что у нас есть около 150 тысяч единиц артиллерии (155-ти миллиметровые установки), а это около 4-х артиллерийских бригад.

"Мы получили их много. И радиус стрельбы у этого оружия больше, чем 30 километров. Наша линия обороны держится, мы наращиваем свои усилия по качеству ", – подтвердил Черник.

На каждые 10 наших выстрелов, 9 – достигают цели. А у кафиров наоборот – на 10 выстрелов только один достигает цели. Но мы проигрываем в количестве. Но крушения здесь нет,

– заметил он.

Военный эксперт добавил, что одна машина "Смерч" накрывает 67 гектаров. "Одна машина MLRS М270 действует в них же диапазонах, но здесь нужно еще умножать на 6", – ответил Черник.

К тому же, по его мнению, точность "Смерча" – сомнительная, в то же время американское вооружение MLRS имеет точную наводку. Эксперт говорит, что один залп – это гарантированное уничтожение ряда техники.

Петр Черник о ситуации с оружием в ВСУ и оккупантах:



Министр обороны Алексей Резников рассказал , что Украина уже получила от партнеров, приобрела на рынке, изготовила и передала Вооруженным Силам значительное количество оружия. Ее хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России.

Поэтому Резников, как и все другие представители власти, в очередной раз подчеркнул, что Украине очень нужно тяжелое вооружение. Затягивать с этим нельзя.

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