В Эстонии заметили российский пограничный катер под флагом ЧВК "Вагнера": требуют объяснений
- В Нарве пограничники заметили российский катер береговой охраны под флагом ЧВК "Вагнера".
- Министерство иностранных дел Эстонии требует объяснений по этому поводу от российской стороны.
В эстонской Нарве, которая граничит с Россией, пограничники заметили катер береговой охраны под флагом ЧВК "Вагнера". Страна требует объяснений от Москвы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии и комментарий главы внешнедипломатического ведомства страны Маргуса Тсахкни.
Что известно об инциденте в Нарве?
На реке Нарва на границе Эстонии и Ленинградской области пограничники заметили российский катер береговой охраны. На нем обнаружили флаг российской частной военной компании "Вагнера".
"Вагнер" снова движется на Москву, или на этот раз начинает с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей стороны выглядит так, будто они уже аннексировали российских пограничников. Кто знает... МИД России?
– говорится в сообщении.
Министр иностранных дел страны Маргус Тскахна назвал это подтверждением того, что "железная" система России "трещит" из-за их агрессивной войны против Украины и давления со стороны западных союзников Киева.
"Мы также можем подтвердить, что чего бы россияне не пытались достичь на реке Нарва, это происходит под нашим бдительным оком", – подчеркнул эстонский министр, комментируя инцидент с катером.
Что еще происходило в этом районе?
В августе сообщали, что Эстония готовится к возможному вторжению со стороны России, укрепляя оборону и укрепляя границы, в частности, мост через реку Нарва, которая разделяет Европейский Союз и Россию.
В прошлом году россияне сняли более 20 буев на реке Нарва, необходимых для обозначения фарватера. Их установила ранее пограничная охрана Эстонии. Таким образом Москва нарушила договоренность.
К слову, в конце июля 2025 года российский корабль без разрешения пересек границу Эстонии и зашел в ее воды вблизи острова Вайндлоо. В стране это назвали неприемлемым и требовали объяснений.