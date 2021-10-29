Катера "Кузницы на Рыбальском" не соответствуют требованиям Минобороны – результаты эксперимента
Источник:ГБР
Боевые катера, которые производила "Кузница на Рыбальском", не соответствовали требованиям ВСУ и Минобороны. Чтобы это подтвердить, специалисты провели ряд экспериментов.
Так, следователи Государственного бюро расследований 23 и 28 октября провели следственные эксперименты с военными кораблями "Кузницы на Рыбальском". Их осуществили в рамках уголовного производства по коррупционным схемам в оборонке.
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Катера не соответствовали требованиям
К экспериментам привлекли специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и компанию "Цеппелин Украина". Они вместе со специалистами украинских судостроительных предприятий проверяли работу оборудования, установленного на катерах.
Как сообщает ГБР, следственные эксперименты проводили с соблюдением всех правил технической эксплуатации судов, профессиональным экипажем Военно-Морских Сил ВСУ.
При этом представители "Кузницы на Рыбальском" проигнорировали приглашение принять в них участие. Напротив, сотрудники завода во время проведения эксперимента пытались этому препятствовать.
Кому ГБР сообщило о подозрении из-за некачественной техники "Кузницы на Рыбальском":
- заместителю министра обороны Украины в 2015–2019 годах;
- директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2015–2017 годах;
- директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2018–2019 годах.
Дело "Кузницы на Рыбальском"
- С началом войны на Донбассе в 2014 году завод начал принимать участие в многомиллиардных военных госзаказах, хотя до этого занимался лишь гражданскими проектами.
- В 2017 году вокруг "Кузницы на Рыбальском" разгорелся скандал. Журналисты-расследователи выяснили, что техника, которую поставляет "Кузница на Рыбальском" имеет завышенную цену, однако низкое качество.
- По завышенной цене украинским Военно-морским силам поставлялись катера "Гюрза" и "Кентавр", которые производили на этом заводе. Впоследствии выяснилось, что они ломаются и не подходят для штурмовых операций.
- ГБР открыл из-за этого уголовное дело. По версии следствия, директор "Кузницы на Рыбальском" находился в сговоре с другими должностными лицами и способствовал поставке военной техники низкого качества в наши подразделения.
- Печерский суд 7 июля 2021 года избрал меру пресечения председателю правления "Кузница на Рыбальском". Его отправили под арест с возможностью выйти под залог в 443 миллиона гривен. Впоследствии его уменьшили до 50 миллионов гривен.