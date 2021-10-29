Катера "Кузницы на Рыбальском" не соответствуют требованиям Минобороны – результаты эксперимента

Боевые катера, которые производила "Кузница на Рыбальском", не соответствовали требованиям ВСУ и Минобороны. Чтобы это подтвердить, специалисты провели ряд экспериментов.

Так, следователи Государственного бюро расследований 23 и 28 октября провели следственные эксперименты с военными кораблями "Кузницы на Рыбальском". Их осуществили в рамках уголовного производства по коррупционным схемам в оборонке.

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Катера не соответствовали требованиям

К экспериментам привлекли специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и компанию "Цеппелин Украина". Они вместе со специалистами украинских судостроительных предприятий проверяли работу оборудования, установленного на катерах.

Как сообщает ГБР, следственные эксперименты проводили с соблюдением всех правил технической эксплуатации судов, профессиональным экипажем Военно-Морских Сил ВСУ.

При этом представители "Кузницы на Рыбальском" проигнорировали приглашение принять в них участие. Напротив, сотрудники завода во время проведения эксперимента пытались этому препятствовать.

Кому ГБР сообщило о подозрении из-за некачественной техники "Кузницы на Рыбальском":

заместителю министра обороны Украины в 2015–2019 годах;

директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2015–2017 годах;

директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2018–2019 годах.

Дело "Кузницы на Рыбальском"