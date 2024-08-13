Украинские партизаны раскрыли систему защиты Казачьей бухты в Севастополе

Украинские партизаны сообщили, что выяснили, как устроена система защиты Казачьей бухты в Севастополе. В частности, там установили огромное количество наблюдательных постов.

Также враги размещают там технику. Кстати, в последний раз взрывы в районе Казачьей бухты раздавались в мае 2024 года.

Смотрите также Арбитражный трибунал в Париже рассмотрит иск по активам в Крыму, захваченных Россией

Что известно о системе защиты россиян в Казачьей бухте

Наши агенты фиксируют установление огромного количества наблюдательных постов на побережье Крыма. Один из таких был на этот раз разведан нашим агентом. Также зафиксировано активное размещение зенитно-ракетных комплексов малого действия,

– заявили агенты.

Они объяснили, что все эти действия россиян направлены на защиту стратегически важных объектов от беспилотников, безэкипажных катеров (БЭКов) и крылатых ракет.

Смотрите также О людях не думают: в Сочи россияне разместили ПВО прямо на пляже

Партизаны отметили, что россиян не покидает страх, что Украина деоккупирует полуостров. Поэтому враги всеми силами пытаются усилить оборону.

Где расположена Казачья бухта: смотрите на карте

"Но мы знаем обо всех точках на полуострове и оперативно сообщаем ВСУ об их передислокации", – подытожили в "Атеш".