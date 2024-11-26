Наступление россиян на Казачью Лопань: какая ситуация на границе

Российские паблики активно распространяют информацию о наступлении врага на поселок Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области. В СНБО опровергли это

Эти заявления не соответствуют действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко в телеграмм-канале.

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ВСУ сдерживают врага на границе

По состоянию на сейчас информация о наступлении россиян на Казачью Лопань, что на Харьковщине, которую распространяют их паблики, не соответствует действительности,

– написал он.

По его словам, сейчас Силы обороны полностью контролируют ситуацию на границе.

Фиксировали ДРГ в этом районе

Напомним, в ночь с 24 на 25 ноября российская малочисленная диверсионно-разведывательная группа попыталась прорвать границу в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка. Украинские защитники остановили попытку противника: часть диверсантов ликвидировали, а остальные отступили на территорию Белгородской области.

По данным МВА, на Дергачевском направлении не наблюдается концентрации вражеских сил, достаточной для активного наступления. Россияне не наступают и пока не планируют это делать на этом направлении, отмечает Задоренко. Он призывает граждан не поддаваться панике и доверять официальным источникам.