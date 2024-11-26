Где расположена Казачья Лопань и действительно ли россияне начали наступление

Сейчас информация о наступлении российских войск на Казачью Лопань в Харьковской области – опровергнута. В то же время есть данные, что российские ДРГ пытались прорвать оборону ВСУ вблизи.

24 Канал показывает на карте, где расположена Казачья Лопань, а также публикуем карту боевых действий от DeepState, где можно проследить линию фронта.

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Пророссийские паблики со вчерашнего дня пишут о возможном наступлении России возле села Казачья Лопань, расположенного рядом с трассой Е105, которая направляется в областной центр.

Есть ли новое наступление

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию о якобы наступлении россиян на Казачью Лопань в Харьковской области.

"По состоянию на сейчас информация о наступлении россиян на Казачью Лопань, что на Харьковщине, которую распространяют их паблики, не соответствует действительности", - написал он.

По его словам, Силы обороны полностью контролируют приграничье.

Казачья Лопань на карте:

Важно! Российские войска не пытались прорвать границу в Харьковской области, а ситуацию полностью контролируют Силы обороны. Информация пророссийских пабликов о якобы боях у Казачьей Лопани на расстоянии 24 километров от окрестностей Харькова не соответствует действительности.

Боевые действия на Харьковском направлении

Накануне, в ночь на 25 ноября, в Дергачевской громаде, где расположена Казачья Лопань малочисленная российская диверсионно-разведывательная группа пыталась осуществить прорыв границы в районе КПП Гоптовка - Нехотеевка. ДРГ остановили наши защитники. Часть диверсантов удалось ликвидировать, другие отступили в Белгородскую область.

Казачья Лопаль: карта боевых действий

Местные власти предупредили, что время от времени враг пытается "прощупывать" позиции украинских защитников, засылая своих диверсантов. Однако, пока ситуация контролируемая.