24 Канал показує на карті, де розташована Козача Лопань, а також публікуємо карту бойових дій від DeepState, де можна простежити лінію фронту.

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Проросійські пабліки від учора пишуть про можливий наступ Росії біля села Козача Лопань, розташованого поруч з трасою Е105, яка прямує до обласного центру.

Чи є новий наступ

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував інформацію про нібито наступ росіян на Козачу Лопань у Харківській області.

"Станом на зараз інформація про наступ росіян на Козачу Лопань, що на Харківщині, яку ширять їхні пабліки, не відповідає дійсності", — написав він.

За його словами, Сили оборони повністю контролюють прикордоння.

Козача Лопань на карті:

Важливо! Російські війська не намагались прорвати кордон в Харківській області, а ситуацію повністю контролюють Сили оборони. Інформація проросійських пабліків про начебто бої біля Козачої Лопані на відстані 24 кілометрів від околиць Харкова не відповідає дійсності.

Бойові дії на Харківському напрямку

Напередодні, у ніч проти 25 листопада, у Дергачівській громаді, де розташована Козача Лопань малочисельна російська диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка — Нєхотєєвка. ДРГ зупинили наші оборонці. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили до Бєлгородської області.

Козача Лопаль: карта бойових дій

Місцева влада попередила, що час від часу ворог намагається "прощупувати" позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів. Однак, наразі ситуація контрольована.