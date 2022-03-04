Казацкий дух такой: на Запорожье враг обречен на поражение

Россияне вторглись в Запорожье и захватили в свою власть площадку Запорожской АЭС. Однако Алексей Резников уверен, что оккупанты не смогут преодолеть украинцев.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина уже 196 часов удерживает оборону. "Мы даем отпор российским оккупантам уже вторую неделю", – говорит он.

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По его словам, украинские защитники остановили врага на большинстве направлений, пока остается сложной ситуация на юге, где враг в последние часы обстреливал Запорожскую АЭС.

Но боевой дух людей в казацком крае такой, что оккупанты обречены на поражение,

– заверил Резников.

Добавим, что ночью 4 марта Россия обстреляла самую большую в Европе атомную электростанцию. Атака на Запорожскую АЭС всколыхнула не только Украину, но и весь мир, в том числе и президентов многих стран.

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