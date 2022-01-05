Казахские чиновники покидают страну: вылетел и зять Назарбаева
Источник:24 канал
Пока население Казахстана протестует, чиновники бегут из страны. В течение 5 января из государства вылетело около 10 частных самолетов.
Чиновники Казахстана покидают страну
О том, что местные чиновники бегут в страны Европейского Союза журналистам 24 канала рассказала жительница Алматы. По словам казашки, большинство из них отправились в Швейцарию.
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Как такое может не злить? Когда народ здесь просит лучшей жизни, а верхушка просто бежит,
– подчеркнула девушка.
По данным ORDA, из Алматы в неизвестном направлении вылетел российский военно-транспортный самолет Ил-76ТД. С какой целью прибыл самолет и кто именно прилетел в Казахстан – неизвестно.
СМИ предполагают, что Кремль мог отправить наемников ЧВК Вагнера для участия в протестах.
Из Алматы вылетел российский Ил-76ТД
Страну также якобы покинул зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ведь самолет мужчины вылетел в Кыргызстан.
Самолет зятя Назарбаева вылетел в КыргызстанОбратите внимание! Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.
Что происходит в Казахстане
- 5 января ситуация в стране обострилась. Между протестующими и силовиками возникли столкновения. Из-за этого в нескольких регионах Казахстана ввели чрезвычайное положение до 19 января.
- В Алматы протестующие подожгли здания акимата, прокуратуру и старую резиденцию президента.
- Весь город охвачен огнем, ведь на улицах горят автомобили правоохранителей и военных.
- По данным СМИ, на протестах пострадали около 500 человек, среди них и пожилые люди.
- Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что уже есть жертвы среди силовиков.
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