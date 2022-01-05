Казахские чиновники покидают страну: вылетел и зять Назарбаева

Пока население Казахстана протестует, чиновники бегут из страны. В течение 5 января из государства вылетело около 10 частных самолетов.

Чиновники Казахстана покидают страну

О том, что местные чиновники бегут в страны Европейского Союза журналистам 24 канала рассказала жительница Алматы. По словам казашки, большинство из них отправились в Швейцарию.

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Как такое может не злить? Когда народ здесь просит лучшей жизни, а верхушка просто бежит,

– подчеркнула девушка.

По данным ORDA, из Алматы в неизвестном направлении вылетел российский военно-транспортный самолет Ил-76ТД. С какой целью прибыл самолет и кто именно прилетел в Казахстан – неизвестно.

СМИ предполагают, что Кремль мог отправить наемников ЧВК Вагнера для участия в протестах.

Из Алматы вылетел российский Ил-76ТД

Страну также якобы покинул зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ведь самолет мужчины вылетел в Кыргызстан.

Самолет зятя Назарбаева вылетел в Кыргызстан

Что происходит в Казахстане

5 января ситуация в стране обострилась. Между протестующими и силовиками возникли столкновения. Из-за этого в нескольких регионах Казахстана ввели чрезвычайное положение до 19 января.

В Алматы протестующие подожгли здания акимата, прокуратуру и старую резиденцию президента.

Весь город охвачен огнем, ведь на улицах горят автомобили правоохранителей и военных.

По данным СМИ, на протестах пострадали около 500 человек, среди них и пожилые люди.

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что уже есть жертвы среди силовиков.

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Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.