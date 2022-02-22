Казахстан отказался вслед за Путиным признавать так называемые "республики" на Донбассе

Казахстан не намерен признавать фейковые республики оккупантов на Донбассе. Вскоре власти государства объявят свое официальное решение.

Официальную позицию Казахстана еще не разрабатывают. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

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Решения объявят после заседания Совбеза.

Должен заверить: вопрос о признании Казахстаном оккупированных территорий Донбасса не стоит. Мы исходим из основ международного права и основополагающих принципов устава ООН. Ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет. Казахстан призывает все международное сообщество к дипломатическим усилиям по разрешению конфликта,

– сказал министр.

В Казахстане говорят о причинах, почему Путин одобрил такое решение

Однако казахский чиновник подчеркнул, что следует анализировать причины, побудившие Россию к такому решению. Мол, Москва направила НАТО свои требования "гарантий безопасности", а согласия по ним до сих пор не достигли. Кроме того, стороны не могут договориться о реализации минских договоренностей.

Также в Казахстане возмутительно считают, что к признанию боевиков Россию побудил "гуманитарный кризис" на оккупированных территориях. "Поток беженцев сейчас направился из этих "республик" в сторону России", – сказал Тлеуберди.

Заметим, что такие утверждения Казахстана не соответствуют реальной ситуации. Ведь именно Кремль создает гуманитарный кризис на Донбассе. Поскольку именно российские наемники обстреливают населенные пункты и блокируют КПВВ.

ОДКБ не отправит войска на Донбасс

Владимир Путин подписал со своими наемниками на Востоке Украины "договоры о дружбе". Согласно им, Кремль официально введет свои войска на Донбасс. В то же время, страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности отказываются отправлять в Украину своих бойцов.

Цивилизированный мир поддержал Украину и осудил признание России боевиков / Инфографика 24 канала

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