Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Казахстан ведет очень правильную и дальновидную политику в отношении России. Это касается экономического сотрудничества казахских властей с Западом и, безусловно, военного.

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Тогда бы россиянам нечего было делать в Украине

Маломуж объяснил, что Казахстан постепенно перевооружал свою армию по западным стандартам. Также, заключив соглашение с британо-канадской компанией, построил завод по производству всех типов калибров. Хотя ранее Россия монопольно контролировала эту отрасль в стране.

Обратите внимание! План военного сотрудничества Казахстана и Великобритании предусматривает миротворческую, языковую подготовку казахских военнослужащих в британских военно-учебных заведениях.

Однако и предыдущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий – Касым-Жомарт Токаев, не обостряя военное противостояние с Кремлем, по словам генерала армии, проводили свою политику.

Россия это примет и никакой войны не будет. Потому что воевать ей еще и с Казахстаном – это получить удар в спину. И предпосылок для этого нет,

– подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Казахстан, по его мнению, продолжит выходить на Запад, на Китай, Турцию и другие страны и эффективно с ними сотрудничать. Они являются мощными партнерами Астаны, и Пекин или Анкара могут поставить вопрос о конкретных действиях, потому что в Казахстане они имеют огромные экономические интересы.

Именно таким образом, как делает Астана, надо предотвращать войну – благодаря международной кооперации, поддержке в сферах экономики, политически, безопасности, и постепенно двигаться к западным стандартам. Тогда бы россиянам не было что делать в Украине,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Казахстан, напомнил он, демонстрирует и другие примеры отстаивания своих интересов – например, культурных. В частности, когда страна перешла на латинский алфавит для казахского языка вопреки сильному давлению России.

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Напомним, что Россия обвинила Казахстан в том, что через его территорию к россиянам попали дроны, которые атаковали аэродромы страны-агрессора. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, россияне не ожидали от дружественного Казахстана такого предательства.

Однако, по его мнению, Астане нужно "очень жестко реагировать" на такие упреки и "поставить Россию сразу на место". Потому что, по словам политолога, Россия "своим фактом существования и фактом войны против Украины" является угрозой для многих стран в регионе.