Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Казахстан веде дуже правильну та далекоглядну політику щодо Росії. Це стосується економічного співробітництва казахської влади із Заходом і, безумовно, військового.

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Тоді б росіянам не було що робити в Україні

Маломуж пояснив, що Казахстан поступово переозброював свою армію за західними стандартами. Також, уклавши угоду з британо-канадською компанією, побудував завод з виробництва всіх типів калібрів. Хоча раніше Росія монопольно контролювала цю галузь в країні.

Зверніть увагу! План військового співробітництва Казахстану та Великої Британії передбачає миротворчу, мовну підготовку казахських військовослужбовців у британських військово-навчальних закладах.

Однак і попередній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв і чинний – Касим-Жомарт Токаєв, не загострюючи воєнне протистояння з Кремлем, за словами генерала армії, проводили свою політику.

Росія це прийме і ніякої війни не буде. Тому що воювати їй ще й з Казахстаном – це отримати удар в спину. І передумов для цього немає,

– підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Казахстан, на його думку, продовжить виходити на Захід, на Китай, Туреччину та інші країни та ефективно з ними співпрацювати. Вони є потужними партнерами Астани, і Пекін або Анкара можуть поставити питання щодо конкретних дій, тому що в Казахстані вони мають величезні економічні інтереси.

Саме у такий спосіб, як робить Астана, треба упереджувати війну – завдяки міжнародній кооперації, підтримки в економічній, політичній, безпековій сферах, і поступово рухатись до західних стандартів. Тоді б росіянам не було що робити в Україні,

– наголосив Микола Маломуж.

Казахстан, нагадав він, демонструє й інші приклади відстоювання своїх інтересів – наприклад, культурних. Зокрема, коли країна перейшла на латинський алфавіт для казахської мови всупереч шаленому тиску Росії.

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Нагадаємо, що Росія звинуватила Казахстан у тому, що через його територію до росіян потрапили дрони, які атакували аеродроми країни-агресорки. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, росіяни не очікували від дружнього Казахстану такої зради.

Проте, на його думку, Астані потрібно "дуже жорстко реагувати" на такі закиди та "поставити Росію відразу на місце". Тому що, за словами політолога, Росія "своїм фактом існування і фактом війни проти України" є загрозою для багатьох країн в регіоні.