Казахстан увеличил политическую зависимость от России, – Financial Times
Источник:Financial Times
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пытался сделать свою страну частью постиндустриального мира до 2050 года. Некоторое время его видение сильной экономики и социального развития работало, однако жизнь населения не улучшилась.
Токаев подорвал внешнюю политику Казахстана
Власти страны реформировали советские системы образования и правоохранительных органов. По сравнению с некоторыми соседними государствами Казахстан построил более сильные государственные институты.
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Однако протесты, которые вспыхнули в стране в начале января, показали, что реформы последних 30 лет не смогли улучшить жизнь людей.
Насильственное подавление протестов является признаком борьбы за власть внутри режима, которым до недавнего времени руководил Назарбаев. Касым-Жомарт Токаев, который пришел к власти в 2019 году, призвал возглавляемую Россией Организацию договора о коллективной безопасности направить войска для подавления беспорядков.
Его призыв подорвал усилия страны поддерживать сбалансированную внешнюю политику, расширив политическую зависимость от России,
– подчеркнуло издание.
Реформы Назарбаева были неудачными
Стратегию реформ разрабатывали в соответствии с личным видением Назарбаева. Казахстан черпал вдохновение из западной практики и экономического успеха Сингапура. Президент нанимал иностранных консультантов для создания "позитивного имиджа страны" дома и за рубежом. Хотя методы и были привлекательными внешне, и все же принесли лишь поверхностные решения проблем.
Например, реформа полиции не сработала эффективно. Правительство 10 лет экспериментировало с западными моделями, однако казахская полиция не имела навыков и ресурсов для их внедрения.
Другие проблемы Казахстана:
- Масштабная коррупция – главными бенефициарами огромных энергетических ресурсов страны являются политически лояльные элиты.
- Богатые газом западные регионы страны живут очень бедно.
- Лишь несколько человек "нового поколения" участвуют в принятии решений относительно будущего страны. Ключи от политической власти держит постсоветское поколение Токаева и Назарбаева.
Возможность Казахстана догнать передовые страны не исчезла. Но, чтобы этого достичь, власть должна соответствовать ожиданиям своего народа,
– подытожило издание.
Войска ОДКБ в Казахстане: главное
- Из-за того, что казахские военные не хотели стрелять в собственный народ, Токаев попросил "помощи" в ОДКБ.
- Так, в страну прибыло более 2 тысяч так называемых "миротворцев", которые якобы должны были охранять административные здания. Кстати, им разрешали стрелять в протестующих.
- Впоследствии Токаев заявил, что иностранные военные "успешно завершили свою миссию". 13 января их начали выводить из Казахстана.
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