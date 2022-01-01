В Казахстане главная елка сгорела через 6 минут после Нового года
В городе Тараз на юге Казахстана, елка сгорела через несколько минут после Нового года. Инцидент произошел на глазах у людей.
Спасатели прибыли на место и потушили огонь. К счастью, люди не пострадали.
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В Казахстане елка сгорела через 6 минут после Нового года
1 января 2022 года в 00:06 В городе Тараз на площади "Арбат" вспыхнула искусственная елка площадью 15 квадратных метров,
– сообщили местные спасатели.
Они пояснили, что уже в 00:15 пожар локализовали, в 00:20 – ликвидировали. К счастью, никто не погиб и не пострадал.
Сейчас в Департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что причину пожара устанавливают.
На место работали 14 работников и 4 единицы техники ГСЧС.
Главная елка полностью сгорела в новогоднюю ночь / Фото ГСЧС и скриншоты с видео
Зато люди не растерялись и снимали инцидент на видео.
В казахском городе сгорела главная елка: смотрите видео
Елка была искусственной, поэтому сгорела за несколько минут: смотрите видео
Люди снимали на видео, как новогодняя елка сгорела за несколько минут 2022 года
Искусственная елка сгорела на глазах у людей: смотрите видео
Последние инциденты с елками: кратко
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Полный текст публикации ГСЧС
1 января 2022 года в 00:06 в городе Тараз на площади "Арбат" вспыхнула искусственная елка площадью 15 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 00:15 и ликвидировали в 00:20. Никто не погиб и не пострадал. Причина пожара устанавливается. На место прибыли 14 работников и 4 единицы техники ГСЧС.