В Казахстане официально заявили о 225 жертвах протестов

Генпрокуратура Казахстана подсчитала количество погибших во время массовых протестов. По их данным, во время митингов погибли 225 человек.

Казахские силовики якобы использовали летальное оружие лишь с вечера 6 января. Об этом заявил руководитель службы уголовных преследований Генпрокуратуры Серик Шабалаев.

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Статистика от власти

Серик Шабалаев заявил, что во время протестов погибли 206 мирных жителей и 19 силовиков. Кроме того, по его словам, 4 578 человек получили травмы, из них 4 353 раненых. Однако большинство раненых, по подсчетам власти – силовики. Их насчитали 3 393 человека. В больницах находятся 267 пострадавших, из которых 67 в реанимации.

Тех митингующих, против которых силовики открывали огонь на поражение, представитель генпрокуратуры назвал террористами.

Генпрокуратура Казахстана сейчас расследует 546 уголовных дел из-за протестов. Из них:

44 из-за "актов терроризма";

34 из-за "массовых беспорядков";

15 по статье об убийстве.

Также Шабалаев заявил, что под стражу взяли 446 человек, которые являются "подозреваемыми" по этим уголовным делам.

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