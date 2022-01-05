В Казахстане отключили интернет, – Netblocks

На фоне массовых протестов в Казахстане отключили интернет. Ситуацией обеспокоены не только в стране, но и во всем мире.

Важно отметить, что о крупных сбоях в работе интернета в Казахстане сообщали еще с вечера 4 января. Уже 5 января его полностью отключили.

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Внезапный спад показали в графике.

Интернет полностью отключили / Графика Netblocks

Сначала прекратили работу сайты СМИ

В телеграм-каналах сначала начали сообщать, что сайты казахстанских СМИ недоступны для людей из-за рубежа. В частности, говорилось о:

"Закон";

Tengrinews;

"Власть";

Sputnik Казахстан и другие.

Телеканалы прекращают вещание

Казахский телеканал КТК, принадлежащий фонду Нурсултана Назарбаева, прекратил вещание. Как отметил редактор дирекции информационных программ КТК Алексей Рыблов, от охраны поступил сигнал, что здание будет обесточено.

"Нам нужно было эвакуироваться, иначе мы не смогли бы выйти. После того, как все покинули здание, телецентр был обесточен и прервано вещание телеканала", – отметил он.

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